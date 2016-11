In den vergangenen zehn Jahren war der Regierende Bürgermeister für die Berliner Kultur verantwortlich. Das ändert sich jetzt: In der neuen rot-rot-grünen Landesregierung wird Klaus Lederer den Job des Kultursenators übernehmen. Nina Amin stellt den 42-jährigen Linken vor.

Klaus Lederer ist ein Kind der DDR: Geboren in Schwerin, aufgewachsen in Frankfurt (Oder). Als er 14 Jahre alt ist, zieht die die Familie nach Berlin-Hohenschönhausen. Der Umzug - wohl ein Glücksfall für den politisch interessierten und aktiven Jugendlichen: "Es ist auch schön, wenn man mal woanders ist. Wenn man zurückkommt, weiß man, warum man Berlin mag" sagt Lederer über seine heutige Heimat. Er könne sich gerade nicht vorstellen, woanders zu wohnen.

Politik, sagt er, ist für ihn überall - auch im Privaten. Der Chef der Berliner Linken wohnt mit seinem Mann im Prenzlauer Berg. Die Verdrängung von sozial Schwachen aus dem hippen Bezirk im Nordosten Berlins erlebe er täglich: "Schon allein die Situation permanent unter dem Druck zu leben, dass einem das passieren kann. Denken Sie an Alleinerziehende mit Kindern oder an Familien. Es wird immer erwartet, dass die sozialen Netzwerke funktionieren. Aber was machen Sie, wenn Sie von heute auf morgen ans Ende der Stadt verpflanzt werden?", fragt er.

Wer wird was in Berlin?

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Linken und Grünen sticht Lederer in den vergangenen sechs Wochen als knallharter Verhandler hervor - mit Erfolg. Er bekommt sein Wunschressort in der bundesweit ersten rot-rot-grünen Regierung unter SPD-Führung: die Kultur. Und das, in einer Stadt, die weltweit von ihrem Image als aufregende Kulturmetropole lebt. Lederer macht deutlich, was dieser Metropole aus seiner Sicht fehlt: "Gehen Sie mal ins Theater. Gucken Sie sich mal um. Da finden Sie die Buntheit der Stadt nicht wieder."