Iris Spranger will Parlamentspräsidentin werden

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Iris Spranger will Präsidentin des Abgeordnetenhauses werden. Spranger bestätigte am Dienstag gegenüber den rbb ihre Kandidatur für das protokollarisch höchste Amt im Land Berlin.

Spranger könnte dieses Mal noch weitere Konkurrenz bekommen. So berichtete die "Berliner Zeitung" am Montag, in der Fraktion werde auch Ülker Radziwill, Sozialpolitikerin aus Charlottenburg-Wilmersdorf, als eine mögliche Kandidatin genannt.