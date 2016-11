Glückwunsch! Das grüne Senatoren-Casting ist abgeschlossen. Berlin hat eine neue Klimaschutz-Umwelt-Verkehrs-Super-Senatorin. Allerdings nach einem quälend langen Vorspiel. Was darauf schließen lässt, dass bei Grün und bei Rot-Rot-Grün längst nicht alles in Butter ist und Anspruch und Wirklichkeit sich erst mühsam finden. Gutes Regieren war angesagt, stimmt's?



Und was hat das nun mit diesem Job zu tun hat? Einiges. Da ist zum Beispiel die Energiewende. In zehn Jahren haben sich wechselnde Senatoren verhoben, beziehungsweise lieber ganz die Finger davon gelassen haben.