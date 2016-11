Rot-Rot-Grün will Energienetze in öffentliche Hand nehmen

SPD, Linke und Grüne wollen alle Energienetze in Berlin in die öffentliche Hand nehmen. Dadurch bleibe die Energie-und Wärmeversorgung sicher und bezahlbar, kündigte SPD-Vize Andreas Geisel am Samstag an. In den laufenden Koalitionsverhandlungen formulierten die drei Parteien, dass sie eine Rekommunalisierung sowohl beim Stromnetz, als auch bei Gas und Fernwärme anstreben.



Das Stromnetz wird allerdings in einem Konzessionsverfahren vergeben. Man hoffe, dass sich das landeseigene Unternehmen Berlin Energie durchsetze, sagte der Linke-Energieexperte Michael Efler. Danach wolle Rot-Rot-Grün auch die Beteiligung einer Genossenschaft ermöglichen.