Jetzt geht es in den Koalitionsverhandlungen ans Eingemachte: Am Montag will Rot-Rot-Grün über gleich zwei Themen mit Konfliktpotenzial diskutieren. Weil die Verhandlungen am Wochenende länger dauerten als geplant, wollen SPD, Linke und Grüne nun sowohl über die Wohnungs- als auch über die Innenpolitik sprechen.



In der Wohnungspolitik sind sich zwar alle drei Parteien einig, dass mehr gebaut werden soll. Doch zum Beispiel die Standorte für den Neubau sind umstritten, etwa beim Projekt Elisabeth-Aue in Pankow. Die SPD will dort bauen, die Grünen nicht.

Auch in der Innenpolitik gibt es Differenzen. Linke und Grüne lehnen zum Beispiel mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen ab. Die SPD will damit am Alexanderplatz aber weitermachen. Auch der Verfassungsschutz ist strittig, denn anders als die SPD wollen Linke und Grüne ihn abschaffen.