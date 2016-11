Rot-Rot-Grün will Pferdekutschen aus Innenstadt verbannen

Künftige Koalition setzt sich für besseren Tierschutz in Berlin ein

Der bis Mittwoch fertig auszuhandelnde Koalitionsvertrag nimmt immer mehr Form an. Demnach ist ein wichtiger Punkt der bessere Tierschutz in der Hauptstadt. Dazu gehört neben der Reduzierung des gewerblichen Handels mit exotischen Tieren auch die Verbannung der bei Touristen beliebten Pferdekutschen aus der Innenstadt.

Die geplante rot-rot-grüne Koalition in Berlin will die bei Touristen beliebten Pferdekutschen aus der Innenstadt verbannen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf den Entwurf des Koalitionsvertrags und dort auf den Tierschutz-Teil. Demnach wollen SPD, Linke und Grüne auch den gewerblichen Handel mit exotischen Tieren auf Tierbörsen reduzieren. Zirkusse sollen nur noch dann auf öffentlichen Flächen in der Hauptstadt gastieren dürfen, wenn sie ihre Tiere artgerecht halten.

Rot-Rot-Grün will zudem Tierversuche "auf das absolut notwendige Maß reduzieren" und verstärkt alternative Ansätze fördern. "Gemeinsam mit den Universitäten will die Koalition Berlin zur Forschungshauptstadt für Ersatzmethoden machen", heiß es in dem Papier.