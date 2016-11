Livestream aus dem Roten Rathaus - Parteispitzen einigen sich auf Koalitionsvertrag

16.11.16 | 18:00 Uhr

Die Spitzen der angestrebten rot-rot-grünen Landesregierung haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Zur Stunde stellen SPD, Grüne und Linke im Roten Rathaus die Ergebnisse vor.



Der Koalitionsvertrag in Berlin für die bundesweit erste rot-rot-grüne Landesregierung unter SPD-Führung steht. Das teilte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek zunächst auf Twitter mit: "Weißer Rauch über dem Roten Rathaus. Habemus #Koalitionsvertrag von#r2g", schrieb Kapek am Mittwochnachmittag.

Der Weg für eine zukünftige rot-rot-grüne Regierung in Berlin ist damit frei. Die Parteispitzen von SPD, Grünen und Linken stellen zur Stunde ihre Eckpunkte zum rund 270 Seiten starken Koalitionsvertrag vor. Damit haben sie sich auch über die zuletzt noch offenen Streitpunkte verständigt: Das umstrittene Wohnprojekt Elisabeth-Aue in Pankow wird "in dieser Legislaturperiode nicht gebaut", sagte Linke-Chef Klaus Lederer. Und auch über das Nachtflugverbot am BER-Flughafen sei man sich einig geworden. "Wir wollen eine siebenstündige Lärmpause in der Nacht erreichen", sagte Grünen-Faktionschefin Ramona Pop. Die Regierung wird dafür mit den Flughafen-Gesellschaftern weiter diskutieren, wie dies realisiert werden kann. Sicher sei, dass Rot-Rot-Grün eine dritte Start- und Landebahn am BER ablehnt.



rbb|24 überträgt die Pressekonferenz live aus dem Roten Rathaus





Mehr Investitionen, keine Steuererhöhungen

"Das waren harte und intensive Verhandlungen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller bei der Vorstellung des ausgehandelten Koalitionsvertrags. Alle drei Parteien hätten aber Lust aufs Regieren und etwas für die Stadt zu erreichen. Man wolle investieren, aber auch auf solide Finanzen achten. Als Beispiele nannte Müller etwa die 400.000 städtischen Wohnungen, die in den nächsten Jahren gebaut werden sollen. Außerdem wolle man Ernst machen mit notwendigen Schulsanierungen. "Das wird ein Zehn-Jahres-Projekt", so Müller. Auch in die Berliner Polizei solle mehr Geld fließen, etwa für Trainingszentren, Schießstände und Polizeireviere.

Linke-Chef Klaus Lederer kündigte an, dass die Regierung vor allem die Wohnungspolitik in Berlin im Blick habe. So sollen bereits in der anstehenden Legislaturperiode 55.000 neue preisgünstige Wohnungen entstehen und die Mietpreisbremse ausweiten. Auch er betonte, dass man verantwortungsvoll mit den Finanzen Berlins umgehen wolle: "Wir wissen dass wir im Verdacht stehen, dass Geld mit vollen Händen aus dem Fenster zu schmeißen. Zu Unrecht, wie ich finde", so Lederer am Mittwoch.

"Wir wollen eine Koalition des Aufbruchs sein", sagte Grünen-Politikerin Ramona Pop, so stehe es auch in der Präambel des Koalitionsvertrags. Für bestimmte Investitionen für die anstehenden Wohn- und Infrastrukturprojekte sollen auch Kredite aufgenommen werden. Sie betonte, dass es im Gegenzug keine Steuererhöhungen für die Berliner geben soll.



Zehn statt acht Senatoren

Auch die Ressorts wurden schon verteilt, noch sind aber nicht alle Namen der neuen Senatoren bekannt. Statt acht wird es künftig zehn Senatsverwaltungen in Berlin geben. Die SPD stellt als stärkste Partei mit Michael Müller den Regierenden Bürgermeister und übernimmt die Bereiche Inneres, Finanzen, Bildung und Gesundheit/Verbraucherschutz. Die Linken stellen Senatoren für Kultur, Wohnungspolitik sowie Arbeit/Soziales. Die Grünen übernehmen die Ressorts Wirtschaft, Verkehr/Umwelt und Justiz.



So. Dass wir es uns leicht gemacht hätten, kann nun wirklich niemand behaupten… 😉 #r2g #Koalitionsverhandlungen @dielinkeberlin — Klaus Lederer (@klauslederer) 16. November 2016



Mission completed. Berlin gemeinsam gestalten. #r2g — Bjoern Boehning (@BoehningB) 16. November 2016





Parteitage bei SPD und Grünen, Mitgliederbefragung bei den Linken

Rund sechs Wochen haben die Parteien über die erste SPD-geführte rot-rot-grüne Landesregierung in Deutschland verhandelt. Sie hatten die Koalitionsverhandlungen schnell durchgetaktet, da nach einem Abschluss bei SPD und Grünen noch Parteitage dem Vertrag zustimmen sollen. Der Parteitag der SPD ist für den 5. Dezember geplant, die Grünen treffen sich zwei Tage zuvor zu einer Landesdelegiertenkonferenz. Bei der Linken entscheiden die 7.300 Parteimitglieder per Mitgliederbefragung, die nun umgehend starten soll. Das Ergebnis soll bis 7. Dezember vorliegen. Erst dann soll SPD-Regierungschef Müller bei der dritten Sitzung des neuen Abgeordnetenhauses am 8. Dezember gewählt werden. Anschließend werden er und seine zehn Senatoren vereidigt, danach kann der neue Senat seine Arbeit aufnehmen.