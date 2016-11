Katina Schubert will neue Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei und damit Nachfolgerin von Klaus Lederer werden.



Ihre Kandidatur habe die Landesgeschäftsführerin der Berliner Linken am Dienstagabend bei der Sitzung des Landesvorstandes der Partei bekannt gegebenm bestätigte Schubert dem rbb. Zuvor hatte die Tageszeitung "Neues Deutschland" in ihrer Onlineausgabe darüber berichtet. Die Wahlen für den Vorstand sind für den Landesparteitag im Dezember geplant.



Der bisherige Landeschef Lederer ist bei den laufenden Koalitionsgesprächen Verhandlungsführer der Linkspartei. Es gilt als wahrscheinlich, dass er bei einem erfolgreichen Abschluss der rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen in ein Regierungsamt wechselt. Lederer ist seit elf Jahren Vorsitzender der Berliner Linkspartei.

Die 54-jährige Schubert ist seit vier Jahren Landesgeschäftsführerin der Berliner Linken. Im September wurde sie frisch ins Abgeordnetenhaus gewählt. Für die Linke sitzt sie bei den Koalitionsgesprächen derzeit mit am Verhandlungstisch.

Die gebürtige Heidelbergerin ist studierte Politikwissenschaftlerin und hat für die Linke bereits in verschiedenen Funktionen auf Landes- und Bundesebene gearbeitet. Vor zehn Jahren war sie für einige Zeit stellvertretende Bundes-Parteichefin der damaligen Linkspartei PDS.