Das Parlament arbeitet weiter, allerdings wird es die nächsten Wochen eher ruhiger zugehen. Am Donnerstag (27.10.) tritt das erste Mal nach der Wahl das neue Abgeordnetenhaus zusammen. Erstmals sitzen sechs Fraktionen im Plenarsaal. Und viele neue Abgeordnete. In der ersten, konstituierenden Sitzung geht es also zunächst darum, die einzelnen Abgeordneten mit Namen aufzurufen und die Beschlussfähigkeit festzustellen. Auch der Parlamentspräsident wird gewählt und der Hauptausschuss eingesetzt.

Bis die neue Regierung steht, bleibt der Senat geschäftsführend im Amt. Das heißt, die bisherigen Senatorinnen und Senatoren sitzen vorne und beantworten die Fragen der Abgeordneten. Auch die schriftlichen Anfragen der Parlamentarier müssen sie beantworten.