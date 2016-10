Das neue Berliner Parlament macht sich an die Arbeit, auch ohne neue Landesregierung. Vor der ersten Sitzung musste der Plenarsaal für die 160 Abgeordneten aus sechs Fraktionen vorbereitet werden. In den Büros wird noch gehämmert. Von Susanne Gugel

Seit der Wahl am 18. September haben er und seine Mitarbeiter im Plenarsaal nicht nur den Teppich geschrubbt, sondern vor allem alle Stühle und Tische der Abgeordneten einmal abgeschraubt und nach der neuen Stärke der Fraktionen wieder zusammengebaut. Von links nach rechts sitzen dort nun Linke, Grüne, SPD, CDU, FDP und AfD – nach a nfänglichem Protest der FDP, die lieber zentraler sitzen wollte . Der umstrittene AfD-Politiker Kay Nerstheimer wird als fraktionslose r Abgeordneter in der letzten Reihe zwischen FDP und AfD Platz nehmen.

Seit 23 Jahren arbeitet Jörg Neumann schon im Berliner Abgeordnetenhaus. Zum sechsten Mal erlebt er einen parlamentarischen Neuanfang. Der 47-Jährige ist Leiter der Hausverwaltung im Hohen Haus, er ist ein Routinier. Für die erste Sitzung des neuen Abgeordnetenhauses am Donnerstag sieht er soweit alles gut vorbereitet. "Ein Restrisiko ist die Technik, aber das bleibt letztlich bei jeder Sitzung", sagt er.

An jedem Pult wurde die Technik neu verkabelt, sodass jeder Abgeordnete ein funktionsfähiges Mikrofon hat, seinen Laptop einstöpseln und ins Internet gehen kann. Dem Sitzplan entsprechend wurden die Namen der Parlamentarier neu einprogrammiert. Spricht ein Abgeordneter in sein Tisch-Mikrofon, erscheint automatisch der Name auf einer Monitorwand im Saal. "Für den Notfall haben wir auch eine Havarie-Anlage", sagt Jörg Neumann. Wenn die Technik versagt, kann die Sitzung mit Reserve-Mikrofonen fortgesetzt werden.

Im Plenarsaal kann es also losgehen. Auf den Einzug in ihre Arbeitszimmer müssen hingegen noch einige Abgeordneten noch warten. Rund 200 Räume stehen zur Verfügung, sie wurden nach Stärke der Fraktionen neu vergeben. Ausgeschiedene Abgeordnete müssen ausziehen, diejenigen, die bleiben, teils umziehen, die Neuen frisch einziehen. Bis Ende November, schätzt Neumann, kann das noch dauern. Teilweise müssen Büros renoviert werden, die Wände gestrichen, neuer Teppich verlegt werden.