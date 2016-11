Beschluß in der Kolaitionsrunde gefallen - Rot-Rot-Grün will Unter den Linden autofrei machen

05.11.16 | 12:34 Uhr

Jetzt ist es beschlossene Sache: Unter den Linden soll nach dem Willen von Rot-Rot-Grün ab 2019 weitgehend autofrei sein. Verkehrssenator Geisel sagte zur Begründung, der Besucherstrom auf dem Boulevard werde sich verdoppeln, wenn das Schloss erst einmal eröffnet sei.



Geht es nach SPD, Linken und Grünen fahren auf dem Berliner Boulevard Unter den Linden ab 2019 keine normalen Autos mehr. Zwischen Brandenburger Tor und dem neuen Humboldtforum sollen dann nur noch Fußgänger, Radfahrer und Busse, Taxen und diplomatischer Verkehr unterwegs sein. Darauf haben sich die drei Parteien am Samstag in den Koalitionsverhandlungen in Berlin geeinigt. Sobald das Stadtschloss fertig sei, werde sich der Besucherstrom Unter den Linden auf drei Millionen im Jahr verdoppeln, sagte Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) am Samstag. Die vielen Reisebusse müssten irgendwo untergebracht werden. Allein aus Platzgründen müsse der Verkehr dann anders geführt werden. SPD, Linke und Grüne erwarten einen "deutlichen Attraktivitätsgewinn" in der Mitte der Stadt.

Baustelle bremste Autofahrer eh schon aus

Bevor die berühmte Straße für U-Bahn-Bauarbeiten aufgerissen wurde, seien Unter den Linden täglich 30.000 Autos unterwegs gewesen, sagte Geisel. Seit Beginn der Bauarbeiten seien es nur noch 8.000. Von der Umgestaltung seien also weniger Autofahrer betroffen, als man

annehmen könne. Sie sollen künftig südlich und nördlich des Boulevards geführt werden. Dafür müssten einige Einbahnstraßen geschaffen werden. An der Friedrichstraße, die Unter den Linden quert, soll die autofreie Zone unterbrochen werden.



Der Straßenraum könne ab 2018 neu gestaltet werden, weil an der neuen U-Bahn dann nur noch unterirdisch gebaut werde, sagte Geisel. Einen Großteil der Kosten für die Umgestaltung müssten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) als Verursacher der großen Baustelle tragen. Die Verkehrsführung auf beiden Seiten des Boulevards muss neu gedacht werden - unter anderem könnte es eng werden für die Straßenbahn, die bislang zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz über die Leipziger Straße geführt werden soll.



Mehr Radwege, mehr Straßenbahnen