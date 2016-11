Die künftige Berliner Koalition will zehntausende neue landeseigene Wohnungen schaffen, die Hälfte davon soll an einkommensschwache Mieter gehen. Doch der Verband der Wohnungsunternehmen mahnt: der Mittelstand dürfe nicht vergessen werden.

Wie der Sprecher des Verbands, David Eberhart, am Dienstagabend im rbb sagte, beziehen sich die Sorgen des BBU auf die ausreichende Versorgung mit Bauland und die geplante massive Ausweitung der Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hat die Weichenstellungen der künftigen rot-rot-grünen Koalition in Berlin bei der Wohnungspolitik kritisiert.

Jedes Jahr 6.000 landeseigene Wohnungen sollen in Berlin gebaut und zusätzlich welche gekauft werden. Darauf haben sich SPD, Linke und Grüne bei ihren Koalitionsgesprächen am Montag geeinigt. Zudem sollen Genossenschaften stärker unterstützt werden.

Rot-Rot-Grün will 55.000 neue Wohnungen bis 2021

Wohnungspolitik in den Koalitionsverhandlungen

Eberhart äußerte zudem die Befürchtung, dass angesichts einer geplanten Vergabe von 50 Prozent der neugebauten Wohnungen an Menschen mit Wohnberechtigungsschein der Mittelstand vergessen werde. Die landeseigenen und privaten Wohnungsgesellschaften und die Genossenschaften sollten für alle bauen können und nicht nur für die "unteren 10.000" in der Stadt, sagte Eberhart in der rbb-Abendschau. Man habe einen Versorgungsauftrag für alle, der eingehalten werden müsse.

Eberhart warnte zudem davor, dass durch die konzentrierte Unterbringung von Menschen mit geringem Einkommen in städtischen Wohnungen wieder neue soziale Brennpunkte in Berlin entstehen könnten.