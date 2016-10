Die AfD in Berlin-Lichtenberg hat den entlassenen Dozenten Wolfgang Hebold als Kandidaten für ihren Stadtratsposten nominiert. Das bestätigte die AfD Lichtenberg dem rbb am Mittwoch. Damit hat sie sich für einen umstrittenenen Kandidaten entschieden. Der 57-jährige Hebold ist Dozent und Buchautor. Er hatte im Frühjahr Lehraufträge an Berliner Hochschulen verloren, nachdem er wegen angeblicher islamfeindlicher Äußerungen in die Kritik geraten war.

Der AfD stehen nach den Wahlen zu den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen sieben Stadtratsposten zu. Mit Hebold stehen nun sechs Kandidaten fest, in Neukölln wurde bislang noch niemand nominiert.

Die AfD-Fraktion in Lichtenberg hatte bereits mit dem direkt gewählten Abgeordneten Kay Nerstheimer für Schlagzeilen gesorgt. Er steht in der Kritik, weil er im Internet gegen Minderheiten polemisierte und früher Mitglied einer rechtsextremen und islamfeindlichen Gruppierung war. Letztlich hatte sich die Fraktion ohne Nerstheimer konstituiert.