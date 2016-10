Die AfD in Pankow kann einen Stadtrat für die Bezirksverordnetenversammelung (BVV) vorschlagen. Sie will ihren Kandidaten aber erst 90 Minuten vor der konstituierenden BVV-Sitzung am Donnerstag bekannt geben. Die anderen Parteien sind empört.

13,3 Prozent hat die AfD bei den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Berlin-Pankow geholt. Nach Medienberichten sorgt die Partei bereits vor der ersten konstutierenden Sitzung des Bezirksparlaments für den ersten Eklat. Wie der "Tagesspiegel" und die "Prenzlberger Stimme" berichten, hat die AfD den anderen in der BVV vertretenen Parteien mitgeteilt, dass sich ihr bisher unbekannter Kandidat für das Amt des Bezirksstadtrates noch im Urlaub befindet. Er solle erst am Donnerstag, dem 27. Oktober um 16 Uhr den Bezirksverordneten vorgestellt werden, also neunzig Minuten vor Beginn der ersten Sitzung im Bezirksamt in der Fröbelstraße. Möglich sei es daher, dass der Stadtrat erst in der nächsten Sitzung gewählt wird, schreibt der "Tagesspiegel".