Ex-Staatssekretär Gothe will Stadtratsposten in Mitte

Nach dem Grünen-Wahlsieg im Berliner Bezirk Mitte, hat die SPD nur noch Anspruch auf einen Stadtratsposten. Doch es gibt zwei Kandidaten - und am Samstag eine Kampfabstimmung. Bürgermeister Hanke (SPD) wird dagegen nicht antreten.

Bei der Besetzung des einzig verbliebenen Stadtratspostens für die SPD in Berlin-Mitte wird es am Samstag auf der Kreisdelegiertenkonferenz der Partei zu einer Kampfabstimmung kommen. Das bestätigte der Kreisverband Mitte am Mittwoch rbb|24.

Antreten wird die derzeitige Stadträtin für Jugend, Schule, Sport und Facility Management, Sabine Smentek, gegen den früheren Berliner Staatssekretär für Bauen und Wohnen, Ephraim Gothe. Der amtierende Bürgermeister Christian Hanke (SPD) wird dagegen nicht mehr für einen Stadtratsposten kandidieren.