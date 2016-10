Bundesanwaltschaft klagt IS-Terrorverdächtigen in Berlin an

Im März wurde ein 19-jähriger Syrer in Brandenburg festgenommen. Der Verdacht: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Konkrete Anschlagsplanungen waren den Behörden nicht bekannt. Jetzt wird dem Mann der Prozess gemacht - er soll auch potenzielle Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet haben.