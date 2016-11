Seifert erneut bei Stadtratswahl durchgefallen - Schafft es der AfD-Kandidat ins Pankower Bezirksamt?

17.11.16 | 18:47

Der Vorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Berlin-Pankow, Michael van der Meer (Linke), hat die AfD aufgefordert, einen neuen Kandidaten für den Stadtratsposten aufzustellen. Der AfD-Kandidat Nicolas Seifert war am Mittwochabend in allen fünf Wahlgängen gescheitert.

Die AfD habe nicht nur das Anrecht, sie habe auch die Pflicht, einen Stadtrat zu stellen, sagte van der Meer am Donnerstag dem rbb. "Aber sie muss natürlich auch Kandidaten vorschlagen, die für die Bezirksverordneten wählbar sind." Bei Seifert gebe es offenbar keine Chance auf Wählbarkeit. Der 42-Jährige war bereits im Oktober bei den Stadtverordneten durchgefallen. Es bestünden in der BVV begründete Zweifel an seiner fachlichen Eignung, sein berufliches Profil halte keiner Überprüfung stand, erklärte der BVV-Vorsitzende. "Er ist in der IT-Branche tätig gewesen, sie finden aber im Internet nichts über diesen Mann. Der ist also ein völlig unbeschriebenes Blatt." Zudem wies von der Meer auf Seiferts Verhalten gegenüber einem ZDF-Reporter bei einer AfD-Demonstration hin, das "die 'heute-show' so nett begleitet hat". Dabei hatte Seifert dem Reporter, der als Clown verkleidet war, die Perücke vom Kopf gerissen.

"Wir hätten da mit Mutter Teresa antreten können"

Die AfD hingegen lehnt es ab, einen anderen Kandidaten für den Stadtratsposten aufzustellen. "Wir stehen zu unserem Kandidaten Nicolaus Seifert, er ist qualifiziert für die Aufgabe. Seine Ablehnung durch die anderen Parteien ist eine reine Willkürhandlung", erklärte AfD-Pressesprecher Ronald Gläser dem rbb. Dass Seifert erneut nicht gewählt worden sei, sei kein schöner Zustand. "Aber den haben wir nicht zu verantworten. Wir haben das Vorschlagsrecht." Seifert sei qualifiziert, er habe sich "als Projektmanager in 20, 30 Großprojekte in großen Betriebe eingefunden und dort erfolgreich seine Arbeit absolviert", erklärte Gläser weiter. "Er wird auch mit dem Bezirksamt Pankow fertig werden... also, wird das bewerkstelligen können." Zu Seiferts vieldiskutierter Szene aus der 'heute-show' erklärte Gläser. "Es ist wirklich lachhaft zu sagen, das würde in disqualifizieren als Stadtrat."

Gläser geht davon aus, dass generell jeder AfD-Kandidat von den Pankower Bezirksverordneten abgelehnt würde. "Wir hätten da mit Mutter Teresa antreten können, die hätten ihn nicht gewählt." Die anderen Parteien hätten ihre Macht zeigen wollen, "und deswegen wählen sie unseren Mann nicht, egal wen wir da aufstellen."



AfD befürchtet Verdrängung aus Bezirksamt