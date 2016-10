Die Bezirksverordnetenversammlung in Spandau hat bei ihrer konstituierenden Sitzung am Donnerstag auf Antrag der SPD die Wahl des Bürgermeisters und der vier Stadträte vertagt. Zuvor waren Gespräche der SPD mit der CDU über eine Wiederwahl von SPD-Bürgermeister Helmut Kleebank gescheitert. Damit ist derzeit offen, wer in Spandau Bürgermeister wird.

Die SPD hat als stärkste Fraktion zwar das Vorschlagsrecht, verfügt mit ihren 20 Verordneten allein aber über keine Mehrheit, um Kleebank wiederzuwählen. Nachdem die CDU die Gespräche mit der SPD über eine Wiederwahl von Kleebank aufgekündigt hatte, warf SPD-Kreischef Raed Saleh der CDU vor, gar nicht an einer Zusammenarbeit interessiert gewesen zu sein. CDU-Kreischef Kai Wegner wies das zurück. "Das ist Quatsch. Wir haben festgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Politikansätze haben und wollten am Ende des Tages nicht einzig und allein als Mehrheitsbeschaffer für die SPD dienen", sagte er rbb|24. Kleebank genieße derzeit nicht das Vertrauen der Spandauer CDU.