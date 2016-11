Video: Abendschau | 10.11.2016 | Agnes Taegener

BVV wählt Dagmar Pohle (Linke) mit großer Mehrheit - Neue Bürgermeisterin für Marzahn-Hellersdorf

10.11.16 | 21:54

Marzahn-Hellersdorf - ein Bezirk, der politisch umgewälzt wird: Stefan Komoß von der SPD muss seinen Bürgermeister-Schreibtisch räumen. Dagmar Pohle von der Linkspartei wird ihn übernehmen, zum zweiten Mal: Pohle war bereits von 2006 bis 2011 Bezirksbürgermeisterin. Am Donnerstag wurde sie von der Bezirksverordnetenversammlung mit großer Mehrheit gewählt.

Der Stadtrat von der AfD, Thomas Braun, brauchte dagegen drei Wahlgänge, um ins Amt zu kommen. Im dritten und letzten Wahlgang bekam er dann aber mehr Stimmen als nur die aus der eigenen Fraktion. Das heißt: Auch Mitglieder anderer Parteien haben für den Stadtrat der AfD gestimmt.



Ressorts werden am Dienstag verteilt

Die Bezirksverordnetenversammlung von Marzahn-Hellersdorf hat außer Thomas Braun (AfD) noch drei weitere Stadträte gewählt, so dass das Bezirksamt jetzt arbeitsfähig ist. Am kommenden Dienstag werden die Ressorts unter den Stadträten verteilt.



Auf das neue Bezirksamt und Bezirksbürgermeisterin Pohle kommt viel Arbeit zu: Es fehlt in Marzahn-Hellersdorf an Schul- und Kitaplätzen für die Familien, die teilweise aus den Innenstadtbezirken verdrängt werden und hierher ziehen. Viele Bürgersteige und Straßen sind marode. Für die rund 2400 Flüchtlinge, die im Bezirk in Sammelunterkünften untergebracht sind, gibt es in der Bevölkerung wenig Akzeptanz.

Mehr Kitaplätze und Geld für die Infrastruktur

Die neue Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle verspricht Abhilfe: "Wir sind ein Bezirk, der in dieser Legislaturperiode 40 neue Kitas eröffnet hat. Wir werden diesen Prozess weiterführen." Außerdem will sie mehr Geld in die Sanierung von Schulen und Infrastruktur stecken. "Und das können wir auch tun, denn die neue rot-rot-grüne Koalition hat vor, die Bezirkshaushalte besser auszustatten."



Pohle kündigte an, sie wolle die AfD im Bezirksparlament nicht politisch isolieren. "Wenn sie sich an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger und den Bedürfnissen unseres Bezirkes orientieren, dann wird es in dieser BVV eine Mehrheit geben – auch für Anträge der AfD", sagte Pohle der Abendschau.

Nirgendwo ist die AfD in Berlin stärker als in Marzahn-Hellersdorf