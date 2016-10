Die AfD hat den Kandidaten für ihren Stadtratposten für Pankow nun doch schon bekannt gegeben: Nicolas Seifert soll als Bezirksstadtrat nominiert werden. Das erklärte Stephan Wirtensohn, der Fraktionsvorsitzende der Pankower AfD in der BVV am Montag Abend. Der 42-jährige Nicolas Seifert sei ein "Seiteneinsteiger aus der Wirtschaft", so Wirtensohn.

Seifert kehre am "am Mittwoch vorzeitig aus dem Urlaub zurück und wird sich ab Donnerstag den anderen Parteien vorstellen", so der Fraktionsvorsitzende. Medienberichte, wonach die AfD den Namen bis zur konstituierenden Sitzung der BVV am Donnerstag geheim habe halten wollen, seien falsch, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der "Tagesspiegel" und die "Prenzlberger Stimme" hatten berichtet, dass die AfD den Kandidaten erst neunzig Minuten vor Beginn der ersten Sitzung im Bezirksamt bekannt geben wolle.