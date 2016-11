Die Kandidatin der Linken für das Amt der Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Lichtenberg, Sommer, soll am Montag in ihrer Fraktion zu Vorwürfen Stellung nehmen, sie habe ihren Lebenslauf geschönt.



Nach rbb-Recherchen soll Sommer auf der Internetseite des Landesparlaments und im Handbuch des Abgeordnetenhauses zu Unrecht einen akademischen Titel angegeben haben.



Am Donnerstagabend Abend war sie daraufhin in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in zwei Wahlgängen durchgefallen. Sommer bestreitet, getäuscht zu haben.



Die BVV tagt das nächste Mal am 15. Dezember.