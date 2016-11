Michael Grunst soll Bürgermeister in Lichtenberg werden

Der Linken-Politiker Michael Grunst soll nach Medienberichten Bezirksbürgermeister in Lichtenberg werden. Bei einer Versammlung des Kreisverbandes der Linken am Samstag habe der 46-jährige Bezirksverordnete dazu 86,4 Prozent der Stimmen erhalten, berichtete die "Berliner Zeitung" am Montag.

Nach dem Rückzug von Evrim Sommer vor rund einer Woche hatte die Linke einen neuen Kandidaten für das Amt des Bezirksbürgermeisters suchen müssen.