Linke in Lichtenberg sucht weiter Bürgermeister-Kandidaten

"Die Gremien von Partei und Fraktion in der BVV suchen gemeinsam", sagte der Linke-Fraktionschef in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Daniel Tietze, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es würden mit vielen Kandidaten und Kandidatinnen intensive Gespräche geführt.

Die Linke im Berliner Bezirk Lichtenberg sucht weiter nach einem Kandidaten für das Amt des Bezirksbürgermeisters und damit einen Nachfolger der am Montag zurückgetretenen Evrim Sommer.

Bereits am Montagabend beriet die Linksfraktion im Lichtenberger Rathaus, wer nun für das Amt des Bezirksbürgermeisters kandidieren soll - ohne Erfolg. "Unser Ziel ist es, in der nächsten BVV-Sitzung am 15. Dezember einen Wahlvorschlag zu präsentieren und dann auch die Wahl des Bezirksamtes zu vollziehen", sagte Tietze.

Evrim Sommer war am vorigen Donnerstag zweimal bei der Wahl zur Bürgermeisterin von Lichtenberg durchgefallen. Zuvor waren Vorwürfe aufgetaucht, sie habe ihren Lebenslauf im Abgeordnetenhandbuch geschönt und sich zu Unrecht vorzeitig mit einem Studienabschluss geschmückt. Die Wahl war daraufhin abgebrochen worden, Sommer und die Linke baten sich Bedenkzeit aus.



Am Montag teilte Sommer dann ihren Entschluss mit, nicht mehr zu kandidieren und auch ihr Amt als Bezirksvorsitzende der Linken in Lichtenberg niederzulegen. Die langjährige Abgeordnete machte für ihren Rückzug auch Teile ihrer eigenen Partei verantwortlich. Es gebe keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fraktion und Teilen der Partei mehr. "Neue und unkonventionelle Wege im Interesse des Bezirks" zu gehen, sei mit Teilen der Partei nicht möglich.