Nach Vorwürfen, sie habe ihren Lebenslauf geschönt, legt Evrim Sommer ihren Posten als Linken-Chefin in Lichtenberg nieder. Sie stelle sich auch nicht mehr als Bezirksbürgermeisterin zur Wahl, teilte sie am Montag mit. Zuvor war sie zwei Mal durchgefallen.

Die Linken-Politikerin Evrim Sommer zieht Konsequenzen aus der Affäre um ihren Lebenslauf. Am Montagnachmittag schrieb sie auf ihrer Facebook-Präsenz , dass sie "mit sofortiger Wirkung" ihr Amt als Vorsitzende der Linken in Berlin-Lichtenberg niederlege. Gleichzeitig ziehe sie ihre Bewerbung für das Amt der Bezirksbürgermeisterin zurück.

Die Kandidatin der Linken für das Amt der Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg hatte sich am vorigen Donnerstagabend in der Bezirksverordnetenversammlung zur Wahl gestellt, war in der BVV-Sitzung allerdings in zwei Wahlgängen durchgefallen. Zunächst fehlten ihr drei Stimmen zur Wahl, im zweiten Wahlgang bekam sie nur 24 Ja- und 28 Nein-Stimmen. Die Linken verzichteten daraufhin auf einen dritten Wahlgang. Damit wurde auch die BVV-Sitzung beendet, es wurden keine Stadträte gewählt.

Am Tag der BVV-Sitzung hatte eine rbb-Recherche für Unruhe gesorgt, wonach Evrim Sommer ihren Lebenslauf geschönt und sich als Abgeordnete zu Unrecht als Hochschulabsolventin ausgegeben habe. So gab die damalige Abgeordnete schon im Frühjahr 2015 in der dritten Auflage des Abgeordnetenhaus-Handbuches an, Historikerin zu sein und formulierte missverständlich: "2005 bis 2007 Studium der Sozialwissenschaften Bachelor of Arts (B.A.) und 2007 bis 2015 Studium der Geschichte und Geschlechterstudien (Gender Studies) an der Humboldt-Universität zu Berlin und Bachelor of Arts (B.A.)."

Nach Informationen der Humboldt-Universität erlangte Sommer den akademischen Grad jedoch erst am 16. November 2016, also rund eineinhalb Jahre später.