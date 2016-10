Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung in Treptow-Köpenick

In Treptow-Köpenick stehen die neuen Bezirksbürgermeister und Bezirksstadträte fest: In der konstituierenden Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wurde Oliver Igel (SPD) am Donnerstagabend als Bezirksbürgermeister wiedergewählt, mit 38 Ja-, 14 Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Gernot Klemm (Die Linke) wurde als Stellvertretender Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat, Rainer Hölmer (SPD) sowie Bernd Geschanowski (AfD) zu Bezirksstadträten und Cornelia Flader (CDU) zur Bezirksstadträtin für die achte Wahlperiode gewählt.

Die SPD hatte in den ersten beiden Wahlgängen gegen die AfD gestimmt. Oliver Igel sagte dazu dem rbb: "Das Vorschlagsrecht steht der AfD zu. Sie haben einen Stadtrat, aber nicht mit unserer politischen Unterstützung."

Bernd Geschanowski (AfD), der im dritten Anlauf 18 Ja-, zehn Nein-Stimmen und eine Enthaltung bekam, äußerte gegenüber dem rbb zum Thema Mitarbeit in der BVV: Er werde verantwortungsvoll mit dem Posten umgehen. "Ich weiß meine Verantwortung gegenüber der Fraktion und den Bürgern zu schätzen und werde gute Arbeit machen."

Mit Informationen von Ulli Zelle