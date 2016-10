Hunderte "Reichsbürger" in Berlin und Brandenburg

Nach dem Tod eines Polizisten, erschossen von einem sogenannten "Reichsbürger" warnen Experten vor Gewaltakten auch in Brandenburg und Berlin: Behördenbekannt sind allein in der Hauptstadt rund 100 "Reichsbürger", in der Mark sogar 300 - bei einer höheren Dunkelziffer. Und sie werden immer militanter.