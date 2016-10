Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wird auf einer Tour durch die Fraktions-Büros im Rathaus Marzahn schnell klar. Speziell die Linke tritt inzwischen tüchtig auf die Bremse: War Anfang des Monats noch die Rede von einer Front aller demokratischen Parteien gegen die AfD, wird jetzt nur noch von einem demokratischen Impuls gesprochen. Kernstück sei eine Vereinbarung zur inhaltlichen Zusammenarbeit mit SPD und CDU, erklärt Linken-Fraktionschef Björn Tielebein - und betont: "Das ist keine Vereinbarung gegen die AfD." Es sei vielmehr eine Abmachung über "gemeinsame politische Schwerpunkte, die wir vertreten wollen". Das sei auch schon so gewesen, als SPD, CDU und Grüne im Bezirk gemeinsam eine Mehrheit stellten.

In den zwölf Berliner Bezirken müssen die Verordnetenversammlungen die Regierung wählen, also das Bezirksamt. Diese Bezirksspitze besteht aus einem Bürgermeister und vier Stadträten. Die Verteilung geht nicht nach dem Prinzip "Die Versammlungsmehrheit stellt die Regierung", sondern eher nach einer Art Machtaufteilung nach Proporz.

So geht es weiter in den Bezirken

In dem Papier sucht man das Wort AfD dann auch vergebens. Stattdessen findet man 13 Handlungsfelder wie etwa Bürgerbeteiligung, Infrastruktur, Integration und Kita-Plätze. Ganz am Anfang steht die Festlegung, gemeinsam für Dagmar Pohle (Linke) als Bezirksbürgermeisterin stimmen zu wollen. Noch in der letzten Wahlperiode war sie von einem Bündnis aus SPD, CDU und Grünen - gegen die Linke - verhindert worden.

Doch angesichts der AfD werden die Mehrheiten neu sortiert. Für die Sozialdemokraten ist das ein saurer Apfel, in den sie beißen müssen, denn SPD-Bürgermeister Stefan Komoß ist damit aus dem Rennen. Trotzdem hat Gordon Lemm, Mitglied der SPD-Fraktion, die Vereinbarung persönlich mit ausgehandelt. Denn es sei noch nicht absehbar, "wo die AfD hinsteuert", so Lemm. Die Partei sei noch dabei, sich selbst zu finden.

Die AfD von vorneherein kaltstellen will keine der anderen BVV-Parteien. Das würde den Wählerwillen mit Füßen treten, so die einhellige Meinung. Man wolle die Verordneten an ihrer Persönlichkeit und Arbeit messen, sagt etwa CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Martin. Ob es zu einer Zusammenarbeit komme, hänge davon ab, ob die AfD-Verordneten sich mit Themen beschäftigen, die in die Kompetenz der Bezirksverordnetenversammlung fallen.