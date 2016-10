Berliner Abgeordnetenhaus konstituiert sich - Männlich, mittelalt, redefreudig

26.10.16 | 15:12 Uhr

160 Politiker werden Berlins Geschicke im neuen Landesparlament mitbestimmen - von der 19-jährigen Studentin bis zur Alterspräsidentin (69). Doch die meisten Volksvertreter sind männlich, darunter viele Stefans und Franks. Eine Neuerung gilt für alle: Es wird mehr geredet.Von Andrea Marshall

Es wird voller, enger - und wohl auch anstrengender im Berliner Abgeordnetenhaus. Eine Rekordzahl von 160 Politikern aus sechs Parteien sitzen ab Donnerstag, wenn das neue Parlament erstmals nach der Wahl zusammenkommt, im großen Saal. Bisher waren es 149 Politiker aus fünf Parteien. Dass elf zusätzliche Abgeordnete dabei sind, liegt am komplizierten Wahlrecht (viele Überhang- und Ausgleichsmandate).

Zudem sind jetzt FDP und AfD im Parlament vertreten, während die Piraten raus sind. Macht eine Fraktion mehr als bisher. Mehr Fraktionen brauchen aber auch mehr Redezeit. Deshalb werden die Plenarsitzungen, die jeden zweiten Donnerstag stattfinden, voraussichtlich um eine Stunde verlängert: Von 10 Uhr bis 19 Uhr soll eine Sitzung künftig dauern. Ein langer Tag für die Abgeordneten. Die meisten von ihnen haben andere Hauptberufe, denn das Abgeordnetenhaus gilt als "Halbtagsparlament". Auch wenn seit langem über die hohe Arbeitsbelastung geklagt wird.

Liberale wollen nicht nach rechts außen

Am Donnerstag nun werden sich die Volksvertreter also als neues Parlament der 18. Wahlperiode konstituieren, eine Geschäftsordnung beschließen sowie das Präsidium, den Ältestenrat und den Hauptausschuss für die Finanzpolitik einsetzen. Damit ist das Parlament arbeitsfähig, bevor die neue Landesregierung steht: SPD, Linke und Grüne sind voraussichtlich noch bis Mitte November mit Koalitionsverhandlungen zugange. Im Preußischen Landtag, Sitz des Abgeordnetenhauses, arbeiten Techniker schon seit Wochen auf diesen Tag hin: Es wurde geschraubt, gehämmert und gebohrt, um die zusätzlichen Abgeordneten und die zusätzliche Fraktion im Sitzungssaal unterzubringen. Tische und Sitze mussten in Form von überdimensionalenTortenstücken im Raum angepasst werden: die Spitze zum Rednerpult, nach hinten hin breiter werdend. Auch die Büros der Fraktionen mussten angepasst werden.



Dann hatte auch noch die FDP Einwände, weil sie nicht neben der AfD platziert werden wollte - zu weit rechts und damit politisch nicht korrekt für den Geschmack der Liberalen. Doch die anderen Fraktionen zeigten wenig Verständnis, und so dürften sich am Donnerstag nun die Damen und Herren folgendermaßen einfinden - von rechts nach links: AfD - FDP - CDU - SPD - Grüne - Linke.

Männerdomänen CDU, AfD und FDP

"Männerlastig" wird das neue Parlament sein, das die nächsten fünf Jahre die Geschicke der Stadt mitbestimmt: 67,5 Prozent der Abgeordneten sind männlich, 32,5 Prozent weiblich, wie die Verwaltung mitteilt. Die meisten Frauen schicken – relativ gesehen - die Grünen ins Parlament: 15 weibliche und zwölf männliche Parlamentarier sind es. Für die SPD sind ebenfalls 15 Frauen dabei, dazu 23 Männer. Die wenigsten weiblichen Abgeordneten weisen die CDU (vier Frauen und 27 Männer) - sowie die AfD auf (drei Frauen und 21 Männern). Auch die FDP-Fraktion ist mit zwei Frauen und zehn Männern nicht gerade ein Ausbund der Gleichstellung.

Die häufigsten Vornamen im neuen AGH

Im Bundesvergleich der Landesparlamente liegt der 33-Prozent-Frauenanteil Berlins im oberen Mittelfeld. Spitzenreiter ist Thüringen, wo über 40 Prozent weibliche Abgeordnete vertreten sind. Schlusslicht bleibt Baden-Württemberg mit 25 Prozent Frauenanteil. Im Bundestag sitzen zu 37 Prozent weibliche Parlamentarier. Die häufigsten Vornamen im neuen Abgeordnetenhaus sind übrigens folgende: Stefan/Stephan/Steffen (10), Frank (5), Andreas (5), Florian (4) bei den Männern, Katrin (4 Mal) und Bettina (3 Mal) bei den Frauen.

Studentin June Tomiak (19) vertritt die Grünen

Grüne Studentin ist die Jüngste

Jüngste Abgeordnete in Berlin ist nun die Grünen-Politikerin June Tomiak mit gerade mal 19 Jahren (*1997), im Hauptberuf Studentin von "Kultur und Technik" an der TU Berlin, aufgewachsen im Wedding. Mit großem Abstand folgt ihr Herbert Mohr von der AfD als Zweitjüngster (*1988, Physiotherapeut aus Pankow). Kristian Ronneburg, der für die Linke ein Direktmandat in Hellersdorf geholt hat, und die Synchronsprecherin Anne Helm (ebenfalls Linke, beide *1986) folgen auf den weiteren Plätzen der "Alterspyramide".

Die künftige Alterspräsidentin Bruni Wildenhein-Lauterbach mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (beide SPD).

Älteste Abgeordnete ist Bruni Wildenhein-Lauterbach (69), SPD-Urgestein, gelernte Einzelhandelskauffrau, Altenpflegerin und Verwaltungsangestellte und ebenfalls aufgewachsen im Wedding - und künftig die Alterspräsidentin des Abgeordnetenhauses, die erste Frau in dieser Rolle seit 1945. Zwischen diesen beiden Extremen, den Jungen und den Alten, sind die übrigen Jahrgänge im neuen Parlament verhältnismäßig gleichmäßig verteilt, wobei die größte Gruppe die "späten Babyboomer" stellen: 33 Abgeordnete gehören den Jahrgängen 1966 bis 1970 an, sind also Mitte 40 bis 50 Jahre alt. Menschen im besten Alter also - oder auch mitten in der Midlife Crisis. So stark wie sie ist keine andere Altersgruppe im Abgeordnetenhaus.

Gesetze verabschieden, Regierung kontrollieren

Was macht ein Landesparlament? Grob gesagt: Gesetze verabschieden und die Regierung kontrollieren, also in Zukunft voraussichtlich Rot-Rot-Grün. Vorgeschlagen werden Gesetze vom Senat oder von Abgeordneten, beschlossen werden sie aber nur vom Abgeordnetenhaus - das Parlament hat das letzte Wort.

Gesprochen wird über Gesetze und andere brennende Themen Berlins in den besagten Plenarsitzungen, die jeden zweiten Donnerstag stattfinden (außer in der Sommerpause und während der Schulferien) sowie in den Fachausschüssen. Zwei Dutzend Fach-, Unter- und Sonderausschüsse gab es in der vergangenen Wahlperiode – die Zahl dürfte dieses Mal ähnlich sein. Zweimal im Monat tagen diese Gremien. Sie gelten als arbeits- und zeitintensiv. Viele Parlamentarier sitzen in mehreren Ausschüssen. Fragen an die Regierung reichen viele Abgeordnete auch in schriftlicher Form ein. Sie sollen binnen drei Wochen ebenfalls schriftlich beantwortet werden – wahrheitsgemäß, versteht sich.

3.600 Euro brutto - plus Pauschalen