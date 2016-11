(Untergruppen Inneres, Recht/Verbraucherschutz, Sport)

Noch nicht Teil der Verhandlungen (war Thema am 7.11., Einzelheiten noch nicht bekannt): In der Innenpolitik gibt es Differenzen. Linke und Grüne lehnen zum Beispiel mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen ab. Die SPD will das Pilotprojektam Alexanderplatz aber weitermachen, um dann zu sehen, ob es was bringt. Erst danach will sie über die Videoüberwachung entscheiden. Auch der Verfassungsschutz ist strittig, denn anders als die SPD wollen Linke und Grüne ihn abschaffen. Besonders umstritten ist die Drogenpolitik: So wollen Linke und Grüne den Cannabis-Konsum in bestimmten Grenzen freigeben und einen kontrollierten Verkauf legalisieren. Die SPD lehnt das ab: In einer Mitgliederbefragung vor einem Jahr war allerdings nur eine knappe Mehrheit der Sozialdemokraten gegen die Legalisierung von Cannabis.

Am ehesten wird sich das Parteien-Trio wohl darauf einigen können, dass die Berliner Polizei mehr Personal braucht. Das sehen SPD, Linke und Grüne so. Damit ist es mit den Gemeinsamkeiten an der Stelle aber auch schon vorbei. Strittig ist, wie viel mehr Personal es geben soll: Einige hundert oder deutlich über 1.000.