Mi 08.02.2017 | 20:15 | rbb Praxis

- Die unsichtbare Gefahr: Kohlenmonoxid

Sechs Jugendliche - tot in einer Gartenlaube, gestorben an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Ein tragischer Unfall, der sich in Deutschland in ähnlicher Weise jedes Jahr hundertfach ereignet. Ob in der Datsche, Wohnung oder Shisha-Bar: Das farb- und geruchlose Gas ist ein stiller Killer. Woran man eine CO-Vergiftung erkennen und wie man sich vor dem hochgiftigen Gas schützen kann, zeigt die rbb Praxis.

Die sechs Jugendlichen, die Ende Januar in einem Gartenhaus in Franken tot aufgefunden wurden, sind an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das Gas Kohlenmonoxid (CO) war aus einem benzinbetriebenen Strom-Generator geströmt, der im Gartenhaus betrieben worden war. Ebenso an Kohlenmonoxid erstickt ist am ersten Februarwochenende ein älteres Ehepaar aus Hilden, bei dem offenbar die Gastherme im Keller des Hauses defekt war. Immer wieder werden solche CO-Vergiftungen gemeldet. In Deutschland erleiden jährlich etwa 4.000 Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Mehrere hundert sterben. Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmacksloses Gas. Es entsteht, wenn Kohlenwasserstoffe etwa aus Kohle, Gas oder Benzin nicht vollständig verbrennen. Potenzielle Gefahrenquellen sind mangelhaft installierte Geräte, unzureichend gewartete Gasthermen oder Heizungsanlagen, zu geringe Frischluftzufuhr, Grillen (auch holzkohlebeheizte Tischgrills) in geschlossenen Räumen (z. B. Garage, Wohnung), das Betreiben von benzinbetriebenen Geräten (z. B. Rasenmäher) innerhalb geschlossener Räume oder schlecht ziehende Kamine oder verstopfte Schornsteine.

CO - der stille Killer

Bereits geringe Konzentrationen reichen aus, um zu Vergiftungen zu führen. Strömt CO aus einem defekten Ofen aus, nehmen Menschen es nicht wahr. Kohlenmonoxid (CO) wird deshalb auch als „stiller Killer“ bezeichnet. Ein Anteil von nur 1,28 Prozent Kohlenmonoxid in der Luft reicht aus, um innerhalb von wenigen Minuten den Tod herbeizuführen. Über die Lunge erreicht das Kohlenmonoxid schnell den Blutkreislauf. Dort blockiert es an den roten Blutkörperchen die Bindungsstellen für Sauerstoff. Gelangt also mit der Atemluft auch Kohlenmonoxid in die Lungen, verdrängt es den lebensnotwendigen Sauerstoff vom Hämoglobin. Hämoglobin wird der rote Blutfarbstoff genannt, der sich überwiegend in den roten Blutkörperchen befindet. Das Hämoglobin enthält Eisen und ist dadurch fähig, Sauerstoff zu binden und zu transportieren. Die Transportkapazität des Blutes für Sauerstoff wird nahezu ausschließlich durch den Hämoglobingehalt des Blutes bestimmt.

Das Atem-Gift Kohlenmonoxid verdrängt Sauerstoff im Blut

Kohlenmonoxid bindet 200 bis 300 Mal stärker an Hämoglobin als Sauerstoff. Je mehr man davon einatmet, desto mehr Bindungsstellen werden mit Kohlenmonoxid besetzt, desto weniger Sauerstoff kann an die noch freien Stellen des Hämoglobins binden. Folglich gelangt umso weniger Sauerstoff zu den Organen. Bereits bei einer „Besetzungsrate“ von 25 Prozent treten erste Vergiftungserscheinungen auf. Außerdem blockiert das Kohlenmonoxid auch Enzyme in den Körperzellen und den Muskeln und führt dort ebenfalls zu schweren Störungen. Symptome einer CO-Vergiftung reichen von Kopfschmerzen, grippeähnlichen Beschwerden über leichten Schwindel bis hin zur Bewusstlosigkeit. Gasvergiftungen werden meist erst durch eine Blutanalyse diagnostiziert. Rechtzeitig erkannt, lässt sich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung behandeln. Die wichtigste Therapie ist die Gabe von hochdosiertem Sauerstoff.

Experte im Beitrag schornsteinfeger-berlin.de - Norbert Skrobek Schornsteinfeger-Innung Berlin

Westfälische Straße 87

10709 Berlin

E-Mail: info@schornsteinfeger-berlin.de

Tel.: 030 860 98 20



Kohlenmonoxid-Melder geben rechtzeitig ein akustisches Signal

Um gefährliche Vergiftungen zu verhindern, ist die regelmäßige Wartung von Heizanlagen und Feuerstätten wichtig. Für Häuser oder Wohnungen, in denen offene Feuerstellen (wie Kamine, Kaminöfen oder Gasthermen) vorhanden sind, empfiehlt die Feuerwehr spezielle Kohlenmonoxid-Melder. Diese Geräte geben bei erhöhter CO-Konzentration in Innenräumen ein lautes akustisches Signal und kosten im Baumarkt etwa 20 bis 60 Euro. Geprüfte Geräte tragen das CE-Siegel. Rauchmelder bieten laut des Bundesamts für Risikobewertungen keinen Schutz. Gasthermen, die jünger sind als 20 Jahre, haben in der Regel einen Sensor, der das Gerät bei erhöhtem CO-Wert abschaltet.