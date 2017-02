Zum bereits vierten Mal trifft sich die Leichtathletikelite zum ISTAF Indoor in Berlin. Mit Diskuswerfer Christoph Harting und Stabhochspringer Thiago Braz da Silva sind auch zwei Olympiasieger aus Rio am Start. Wer letztlich ganz oben auf dem Treppchen stehen wird, sehen Sie im Livestream auf rbb-online.de. Tim Tonder kommentiert das Geschehen in der Mercedes-Benz-Arena.