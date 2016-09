Alba Berlins Start gegen Bonn hat Mut gemacht, die neu verschraubte Mannschaft spielte überraschend flüssig. Am Freitag tritt Ahmet Cakis Team beim Aufsteiger Science City Jena an. Seine Profis sollen sich nur auf sich konzentrieren, fordert der Coach - aber wie geht das, wenn man auf dem Feld gegen sein Jugendidol ran muss? Von Sebastian Schneider

Sein Vorbild trug das gelbe Trikot seines Heimatklubs. Ein sehniger Mann mit langen Rastazöpfen, der immerzu über das Spielfeld rannte und den Ball in den Korb warf, wie er wollte. Niels Giffey war gerade 17 geworden und träumte von einer Karriere als Profi - da wurde Julius Jenkins mit Alba Berlin Deutscher Meister und zum wertvollsten Basketballer der Liga gewählt. "Jenkins war früher mein Lieblingsspieler", sagt Giffey. Gut acht Jahre später trägt er selbst das gelbe Leibchen und Fans auf den Rängen das mit seinem Namen - am Freitag (20:30 Uhr) muss Giffey mit seinen Kollegen gegen Jenkins ran.

Der ist inzwischen 35, sein Haaransatz zurückgewichen - die Zöpfe mussten ab. Jenkins spielt für den Aufsteiger Science City Jena, er hat nochmal für ein Jahr in Thüringen unterschrieben, weil er Heimweh nach der Bundesliga hatte. Der Mann, der nie müde wurde, hat nicht mehr viele Spiele in den Beinen. Aber auch wenn man ihn in vierzig Jahren in einem Altersheim in Florida antreffen würde, sollte man ihn nicht zu einem eins gegen eins herausfordern: Jenkins wird das tun, was er immer getan hat - punkten wie eine Maschine.