Der Basketballprofi hat am Donnerstag seine Sachen gepackt, ist zum Flughafen Tegel gefahren und davongeflogen - für Alba Berlin wird er nicht mehr spielen. Ashley wollte einen Wechsel erzwingen und so wie es aussieht, wird er seinen Willen auch bekommen. Am Mittwochabend einigte sich der Klub mit Ashleys Beratern und trennte sich von dem Spieler. Eigentlich wäre dessen Vertrag noch bis zum Ende der kommenden Saison gültig gewesen. "Ich bin lange dabei, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt", sagte Marco Baldi, seit 26 Jahren Manager von Alba Berlin.



Im vergangenen Februar hatte Albas in den USA gut vernetzter Sportdirektor Himar Ojeda den US-Amerikaner Ashley in der D-League aufgetrieben, der unterklassigen Reserve der NBA-Teams. Den Traum von der begehrtesten Liga der Welt hatte Ashley noch nicht aufgegeben - aber er unterschrieb trotzdem in Berlin, zog ein gelbes Trikot mit der Nummer 24 über seinen schlaksigen Körper und fügte sich in Sasa Obradovics strenges Regiment. Ashley sah zwar immer ein wenig verschlafen aus, aber konnte ungeheuer hoch springen und seine tentakellangen Arme wohlkoordiniert einsetzen.

"Ich konzentriere mich darauf, wo ich jetzt bin. Ich bin in Berlin, bei Alba. Wenn die NBA kommt, dann kommt sie - zu einem späteren Zeitpunkt", sagte er mit sanfter Stimme. Ashley schien sich wohlzufühlen. Der Klub schien mit dem erst 21-jährigen, talentierten Power Forward einen Volltreffer gelandet zu haben. Dabei hatte Ojeda ihm zugestanden "aufgrund seines Alters aber auch etwas Zeit zu benötigen, um sich an unseren Basketball anzupassen." Nach dem enttäuschenden Saisonende gegen Frankfurt und Sasa Obradovics Abschied aus Berlin sollte Ashley einer der Schlüssel zum Neuaufbau des Teams werden. Dann kam der Sommer und der Kalifornier wechselte seine Berater.