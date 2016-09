Elf Tore in vier Spielen hat Zweitligist Union Berlin in der noch jungen Saison erzielt - nur einen Treffer weniger als Tabellenführer Braunschweig. Doch hinten gehen noch zu viele Tore rein. Erst gegen den KSC hielt die Abwehr der Köpenicker dicht. Darauf will Trainer Jens Keller am Freitag bei 1860 München aufbauen.