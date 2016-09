Knapp war's für die Eisbären. Dabei hatten sie doch in eigener Halle gegen die Ice Tigers aus Nürnberg zunächst mit 2:0 geführt. Doch die Franken schafften den Ausgleich und zwangen die Berliner noch in ein Penaltyschießen. Am Ende aber gingen die Berliner als Sieger vom Eis - und als neuer Tabellenführer.

Die Eisbären Berlin haben am fünften Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenführung übernommen. Am Freitag besiegten sie die Nürnberg Ice Tigers vor 11.023 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof mit 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0/1:0) nach Penaltyschießen. Es war der vierte Sieg der Berliner im fünften Saisonspiel. Trotz einer frühen 2:0-Führung reichte es aber nur zu zwei Punkten.