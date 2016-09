Auch wenn bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen niemand an Wintersport denkt, beginnt Freitagabend die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga. Die Fans der Eisbären sind heiß auf ihr Team, mit mehr als 5.400 verkauften Dauerkarten haben sie einen neuen Rekord aufgestellt. Von Christian Riedel

Nach drei Jahren ohne Meisterschaft soll endlich der achte Titel her: Bei den Berliner Eisbären ist die Erwartungshaltung groß. So sieht es auch Kapitän André Rankel vor dem ersten Spiel der Saison gegen die Straubing Tigers am Freitag (19:30). Zwei Tage später sind sie in Düsseldorf zu Gast.

Der 31-Jährige Rankel hat den Meisterpokal schon sieben Mal in den Händen gehalten und ist immer noch motiviert wie am ersten Tag. Die letzte Saison gibt durchaus Anlass zum Optimismus. Nachdem die Berliner zweimal in Folge die Qualifikation für die Play-Offs verpasst hatten, beendeten sie die Vorrunde der letzten Saison als Zweiter. Schon im Viertelfinale war dann allerdings Schluss. Die positive Entwicklung haben die Verantwortlichen der Eisbären honoriert und schon im Mai den Vertrag mit ihrem Trainer Uwe Krupp vorzeitig um ein Jahr bis 2018 verlängert.