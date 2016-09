Geht Unions Siegesserie gegen den 1. FC Nürnberg weiter? Am Freitag spielen die "Eisernen" bei den Franken und müssen weiterhin auf ihren besten Stürmer verzichten: Collin Quaner plagt immer noch eine Muskelverletzung. Trainer Jens Keller hat aber noch ein anderes As im Ärmel.

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin muss weiter auf Torjäger Collin Quaner verzichten. Der mit sechs Treffern beste Liga-Schütze wird auch am Freitag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlen. "Es ist definitiv so, dass Collin Quaner nicht zur Verfügung steht. Er hat eine muskuläre Verletzung, die länger dauert. Er wird in der nächsten Woche sicherlich auch nicht dabei sein", sagte Trainer Jens Keller.

Da auch Sören Brandy nicht mitwirken kann, ist Keller "hochzufrieden, dass Philipp Hosiner wieder fit ist". Hosiner hatte Quaner schon am Montag beim 2:0-Sieg gegen St. Pauli vertreten und das 1:0 geschossen. Neben Brandy (Knieprobleme) fallen auch Verteidiger Benjamin Kessel (Fußbruch) und Mittelfeldspieler Maximilian Thiel (Schultereckgelenkprellung) weiter aus. Kessel konnte inzwischen aber die Krücken ablegen. Am Dienstag hat er mit dem individuellen Platztraining angefangen.

Mit einem Sieg in Nürnberg könnte Union zum fünften Mal in Serie gewinnen. Das gelang in der gesamtdeutschen Zweitliga-Historie des Vereins erst einmal in der Spielzeit 2001/02 unter dem damaligen Trainer Georgi Wassilew. "Ich möchte den Rekord. Aber es geht mir nicht um den Rekord, sondern um die Punkte für die Mannschaft", erklärte Keller.

Trotz des Fehlstarts der Nürnberger, die erst am Sonntag in Bielefeld den ersten Saisonsieg erringen konnten, erwartet Keller einen robusten Gegner.