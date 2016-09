Nach erfolgreichem Saisonstart - Entspannte Stimmung bei Hertha

28.09.16 | 17:54 Uhr

Zehn Punkte aus fünf Spielen - für Hertha BSC war es der beste Saisonstart seit 46 Jahren. Kein Wunder also, dass die Stimmung beim Fußball-Bundesligisten äußerst entspannt ist. Außerdem stehen die Chancen auf einen weiteren Dreier nicht gerade schlecht. Am Samstag ist der Hamburger SV zu Gast in Berlin. Von Dennis Wiese

Schaut man in die Gesichter der Hertha-Spieler, sieht man derzeit vor allem ein entspanntes Lächeln. Die Begründung dafür ist schnell gefunden, denn der Mannschaft gelang der beste Saisonstart seit 46 Jahren. Zur Belohnung gab Trainer Pal Dardai seinen Spielern zwei Tage frei. Die lockere Stimmung in der Mannschaft prägte auch die erste Trainingseinheit der Woche. Man spürt, dass Hertha in der Erfolgsspur bleiben will. "Das gibt uns Selbstvertrauen. Das haben wir uns erarbeitet, zehn Punkte aus fünf Spielen sind ein guter Start, darauf können wir aufbauen", meint Innenverteidiger Sebastian Langkamp.



Schwierige Phasen gemeinsam überstanden

Andere Bundesliga-Clubs dagegen haben einen schlechten Start erwischt. Nach gerade einmal fünf Saisonspielen mussten bereits zwei Trainer gehen, darunter auch der von Herthas nächstem Gegner, dem Hamburger SV. In Wolfsburg und Gelsenkirchen verläuft die Saison bisher ebenfalls anders als geplant. Bei den Berlinern ist die Stimmung dagegen gelassen.

Diese Gelassenheit beruht vor allem auf das Vertrauen, das mit der Zeit zwischen Spielern und Trainerstab gewachsen ist. Vertrauen, schwierige Phasen gemeinsam zu überstehen. In der letzten Saison folgte auf die starke Hinrunde eine katastrophale Rückrunde mit nur 18 Zählern. Trotzdem hielt Hertha BSC an Dardai fest. Eine gute Entscheidung, zu der nicht jeder Verein den Mut gehabt hätte.

Innenverteidiger Sebastian Langkamp legt den Fokus in dieser Saison auf Kontinuität und setzt auf den Lernprozess in seinem Team. "Man kann sagen: Es spricht für den Charakter der Mannschaft, dass wir den Sieg noch einfahren. Man kann jetzt gegen Frankfurt sagen, dass wir das 3:3 nicht bekommen dürfen. Es ist wichtig, dass man in den guten Spielen kritische Töne findet und in den Spielern, in denen es schlechter läuft, auch Positives findet." Die Balance sei wichtig, so Langkamp.

Gegen den HSV will Pal Dardai Neuzugang Alexander Esswein vielleicht als Joker bringen.

Hertha vertraut auf besondere Maßnahmen

Hertha hat zudem Vertrauen in besondere Maßnahmen – Salomon Kalou ist der erfolgreichste Torjäger der Vorsaison und hochkarätigster Angreifer. Der Ivorer durchläuft eine schwere Zeit: Zwei Todesfälle in der Familie warfen ihn zurück, mitten in der Saison kriegt der Top-Stürmer acht Tage frei, um zur Beerdigung seines Vaters in die Heimat zu fliegen. Diese Möglichkeiten hat Dardai nicht zuletzt auch wegen der mannschaftlichen Tiefe. "Ich habe gute Spieler hier. Die sind richtig fit. Es ist alles ok. Wir müssen einfach weiterarbeiten", sagt der Trainer zuversichtlich.