Doch gibt es Gegenargumente: Das erste liefert Hertha selbst. Auf den defensiven Außenbahnen deuten sich zwei Probleme an. Nachdem bereits Peter Pekarik wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen wird, leidet nun Linksverteidiger Marvin Plattenhardt an Magen-Darm-Problemen und konnte zwei Tage nicht trainieren. Trainer Pal Dardai gibt ihm nur noch bis Freitag, um zu genesen: "Wenn er beim Abschlusstraining nicht mitmachen kann, wird er nicht spielen."

Drei Punkte – was sonst? So lässt sich der Hertha-Schlachtplan für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den bislang sieglosen Hamburger SV kurz zusammenfassen.

Die zweite Unsicherheit bezüglich des Drei-Punkte-Plans: Der Gast aus Hamburg wird sich besondere Mühe geben, aus Berlin wenigstens einen Punkt mit nach Norden zu nehmen, denn der Verein will aus dem Tabellenkeller. Helfen soll der neue Trainer Markus Gisdol, der sein Debüt auf der Bank des HSV gibt und zeigen will, dass er eine gute Wahl ist. "Ich bin ausgeruht, ich habe viel Kraft", sagte der 47 Jahre alte Schwabe, Nachfolger des rausgeschmissenen Bruno Labbadia.

Und dem Plattenhardt-ist-krank-Argument begegnet Dardai mit Namen: Maximilian Mittelstädt – oder Niklas Stark, der die Rolle schon in seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg ausgefüllt hatte.



Personell ersetzen muss Dardai neben seinen Außenverteidigern auch Salomon Kalou, der zu einer Trauerfeier in die Heimat gereist ist. Vladimir Darida und Ondrej Duda stehen noch in der Rehabilitation. Falls Stark nicht als Linksverteidiger gebraucht wird, muss der von einer Adduktoren-Verletzung genesene John Anthony Brooks auf seine Rückkehr in die Startelf warten. "Hinten sind wir stabil", bemerkte Dardai. Daran hatte die Innenverteidigung mit Sebastian Langkamp und Stark einen großen Anteil. Noch nicht entschieden hat der Hertha-Coach, ob er den zuletzt nach seiner Einwechslung auffällig guten Alexander Esswein von Beginn an oder wieder als Joker bringt.