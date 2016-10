Fußball | 0:1 in Hoffenheim

Der Höhenflug von Hertha BSC ist erst einmal beendet. Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat die Hertha das Überraschungs-Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntagnachmittag verloren. 25 Minuten lang konnte Hertha gut mithalten, doch dann hatte Hoffenheim deutlich mehr vom Spiel.

In einem rassigen Spiel hat Hertha BSC das Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim mit 0:1 verloren. Vor rund 28.000 Zuschauern in der nicht ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena riss damit die Serie der zuvor in fünf Spielen unbesiegten Berliner. Der Sieg für Hoffenheim war letztlich verdient: 24 Torschüsse der Hoffenheimer standen den gerade mal fünf Hertha-Torversuchen gegenüber.

Der entscheidende Treffer fiel in der 31. Minute nach einer Standard-Situation: Demirbay zog einen Freistoß von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, Süle schüttelte seinen Gegenspieler Pekarik ab und nickte anschließend aus kurzer Distanz ein. Hertha musste damit den dritten Tabellenplatz an Hoffenheim abgeben.