Energie Cottbus und der Berliner AK sind in der Regionalliga derzeit die ärgsten Verfolger von Spitzenreiter Carl Zeiss Jena. Obwohl Energie Cottbus im Topspiel am Samstag in Führung ging, gewann der Berliner AK die Partie mit 2:1 - und zog in der Tabelle an den Lausitzern vorbei.