Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Bei dem noch ungeschlagenen FC Bayern München erlebten die Berliner ein wahres Debakel und unterlagen klar mit 58:97 (25:43). Alba hatte von Beginn an Probleme ins Spiel zu finden; der erste Korb gelang erst nach gut dreieinhalb Minuten. Aber auch die Bayern trafen zunächst kaum. Bis Ende des ersten Viertels hielten die Berliner noch gut mit, aber dann zogen die Bayern mit einem 7:0-Lauf auf 17:9 davon. Das war fast schon die Vorentscheidung.

Im zweiten Viertel gelangen den Bayern teilweise spektakuläre Körbe, bei Alba ging hingegen kaum noch etwas. Nur magere elf Punkte gelangen den Berlinern in diesem Abschnitt. So lagen sie zur Pause schon klar mit 25:43 zurück.



Danach wuchs der Vorsprung der Bayern weiter an und Alba hatte dem Offensivspektakel der Gastgeber nun nichts mehr entgegen zu setzen, war am Ende chancenlos. Von 37 Versuchen aus der Nahdistanz konnten die Berliner nur magere 13 im Korb unterbringen. Bester Berliner Werfer war Dragan Milosavljevic mit 15 Punkten.

Nach gerade einmal zwei Siegen aus den ersten fünf Spielen steht die von Ahmet Caki trainierte Mannschaft derzeit nicht auf einem Playoff-Platz (11). Der FC Bayern revanchierte sich vor eigenem Publikum für die Heimniederlage im Pokalfinale der Vorsaison.