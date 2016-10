Basketball | 96:98 gegen medi Bayreuth - Alba Berlin kassiert vierte Niederlage

28.10.16 | 22:04 Uhr

Pokalsieger Alba Berlin hat am 7. Spieltag der Basketball-Bundesliga erneut einen Rückschlag kassiert. Die Partie gegen Bayreuth war von Beginn an temporeich - doch zum Schluss leisteten sich die Berliner zu viele Fehler.



Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga nicht in Schwung. Beim Überraschungsteam medi Bayreuth unterlagen die Berliner am Freitagabend mit 96:98 (48:46). Für Alba war es im siebten Ligaspiel bereits die vierte Niederlage. Bester Berliner Werfer war einmal mehr Elmedin Kikanovic mit 19 Punkten. Die Bayreuther kletterten bei sechs Siegen in sieben Partien vorerst auf Rang drei, Alba rutschte auf Platz elf ab.

Temporeich und kampfbetont

Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und lagen schnell 9:2 in Führung. Gegen Mitte des ersten Viertels intensivierte Alba dann die Defensivarbeit. Vor allem De'Mon Brooks, der im ersten Viertel allein 15 Punkte machte, hatten die Berliner nun besser im Griff. So ging Alba nach zehn Minuten mit 22:21 in Führung. In der kampfbetonten Partie lag Alba nun bis zur Pause meist knapp vorn.