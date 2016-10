Alle ehemals von Flüchtlingen bewohnten Sporthallen im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf sind wieder frei. Wie der Bezirk am Donnerstag mitteilte, konnten nun auch die in den Sporthallen in der Marzahner Chaussee und der Rudolf-Leonhard-Straße untergebrachten Flüchtlinge umziehen. Sie leben nun in der neu in Betrieb genommenen Unterkunft in der Zossener Straße.

Marzahn-Hellersdorf stünden damit als erstem Bezirk alle Sporthallen dem Sport wieder zur Verfügung. Bezirksbürgermeister Stefan Komoß (SPD) sagte, er begrüße, "dass die Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht sind und in den Sporthallen nach Herrichtung wieder der Hallensport ausgeübt werden kann."

Als nächstes seien Begehungen mit Bauexperten des Landes Berlin und dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf geplant, um notwendige Sanierungsarbeiten festzulegen und in Auftrag zu geben. Ziel sei eine schnelle sportliche Nutzung.