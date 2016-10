Die Berlinerin Annika Schleu vom TSV Spandau 1860 hat die deutsche Meisterschaft im Modernen Fünfkampf gewonnen. Im Berliner Olympiapark verwies die 26-Jährige mit 1.412 Punkten ihre beiden Club-Kolleginnen Ronja Steinborn (1.336) und Alexandra Bettenelli (1.306) auf die Plätze zwei und drei.

"Für mich war das diesmal ein ganz ungewohntes Gefühl", erklärte Schleu am Samstag im Anschluss an die Veranstaltung. "Im Combined musste ich nicht wie sonst immer einen Rückstand aufholen, sondern konnte vorneweg laufen", meinte Schleu weiter. Bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro war Schleu nach einer großartigen Aufholjagd im Combined vom 19. noch auf den fünften Platz vorgelaufen.

Titelverteidigerin Lena Schöneborn musste ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk im Vorfeld absagen. Dadurch war Schleu zur Favoritin aufgestiegen. "Ich hatte fest vor zu starten, doch es ging einfach nicht. Die Schmerzen waren einfach zu groß", sagte Schöneborn. Bis Mitte November will die 30-Jährige wieder fit sein, um beim "Champion of Champions" in Katar wieder dabei sein zu können.