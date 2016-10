Basketball | 70:78 gegen Frankfurt - Alba verliert erst den Kopf und dann das Spiel

08.10.16 | 19:54 Uhr

Von einer Revanche für die Playoff-Prügel aus dem vergangenen Frühling konnte man nicht sprechen: Die Skyliners hatten fast alle, die Berliner mehr als die Hälfte ihrer Spieler getauscht. Alba kann diese Niederlage deshalb als aufschlussreiche Lektion abhaken: Das 70:78 hatten sich die Basketballer am Samstag ganz alleine zuzuschreiben.

Manche Namen kann man sich nicht ausdenken. Aber es war wirklich so: Der Totengräber Antonio Graves begrub Alba Berlins Hoffnungen, dieses wilde Heimspiel doch noch zu gewinnen. Der Kunstschütze der Frankfurt Skyliners nahm draußen vor der Dreierlinie einen Pass entgegen, da waren noch gut drei Minuten zu spielen. Graves federte aus der Hocke nach oben, visierte den Korb an und ließ den Ball in einem sauberen Bogen hindurchrauschen. Kurz darauf machte er es einfach nochmal, von etwas weiter links - Frankfurt führte 78:70. Gut 9.000 Fans in der Arena am Ostbahnhof waren plötzlich ganz still und dann krakeelte die Schlusssirene.

Mehr zum Thema Basketball | Alba Berlin vs. Ulm - Alba kassiert erste Saisonniederlage Trotz einer starken Aufholjagd reichte es für die Basketballer von Alba Berlin am Ende nicht: Gegen Vizemeister Ulm verlor das Team von Trainer Ahmet Caki am Montag mit 94:98. Damit musste der Altmeister die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen.

Milosavljevic und Kikanovic mit je 13 Punkten

Alba Berlin hat das zweite Spiel in Folge verloren und das mit Recht - auch wenn diese Niederlage durchaus vermeidbar gewesen ist. "Wir haben nicht gekämpft, nicht zusammengespielt. Das darf uns gerade zuhause nicht passieren. Dafür gibt es keine Ausreden", sagte Berlins Center Bogdan Radosavljevic nach der Schlusssirene bei "Telekom Basketball." Die besten Werfer der Berliner waren Dragan Milosavljevic und Elmedin Kikanovic mit jeweils 13 Punkten. Frankfurts Schützenkönig wurde besagter Antonio Graves mit 22 Punkten, davon vier Dreier. Im Frühling noch hatten die Frankfurter ein uninspiriertes, frustriertes Berliner Team im Viertelfinale auseinandergenommen. Weil die Skyliners sich dabei so überzeugend anstellten, verließen alle Leistungsträger im Sommer den Klub, um zu höheren Weihen zu finden. Die Rollenspieler aus anderen Gründen. Alba trennte sich aus gegenteiligen Gründen erst vom Coach und dann ebenfalls vom Großteil seiner Berufssportler. Rachegelüste brauchte man am Samstagabend deshalb nicht zu erwarten, nur Fingerzeige darauf, wie weit beide Mannschaften schon in ihren Bemühungen gekommen sind, sich kennenzulernen.

Beide fremdeln noch mit den neuen Mitspielern

In der ersten Hälfte fremdelten die Akteure noch sichtlich. Der fleißige Ismet Akpinar durfte bei Alba überraschend als Point Guard beginnen, aber er brachte erneut keine Ruhe ins Spiel, was allerdings nicht nur an ihm lag. Jeder Angriff verlief hektisch, jeder Wurf knallte an den Ring, ein undurchsichtiges Gewirr aus Einzelaktionen. Unter ihrem neuen Coach Ahmet Caki dürfen die Berliner jetzt mehr improvisieren, aber gegen Frankfurt wussten sie nur selten etwas mit dieser Narrenfreiheit anzufangen. Erst nach mehr als zwei Minuten fiel der erste Korb. Bis zur Pause wogte die Führung hin und her, hatte sich Alba mal abgesetzt, konterten die Skyliners mit einem 10:0-Lauf. Es war ein spannendes, aber hässliches Spiel. Zur Halbzeit hatten es beide Teams nur zu einem 29:31 aus Sicht der Berliner gebracht.

"Dann kam ein Bruch ins Spiel und es wurde wieder knapp"

In der Erholungsviertelstunde schienen sich die Gastgeber besser gewappnet zu haben. Alba hatte sich zuvor bei der Reboundarbeit sichtlich verbessert und zeitweise starke Defense gespielt, dafür war eben vorne nichts reingegangen. Im dritten Viertel aber lief es plötzlich umgekehrt: Berlins Point Guard Mehmet Atsür zeigte überdeutlich, wieviel Erfahrung er seinem jungen Kollegen Ismet Akpinar voraus hat. Zwei präzise Dreier, ein Jumpshot aus der Mitteldistanz inklusive Bonusfreiwurf. Im Gegenzug beging Frankfurt dämliche Schrittfehler und schenkte den Ball her - plötzlich führte Alba mit sechs Punkten. "In den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit waren wir auf dem richtigen Weg, aber dann kam ein Bruch ins Spiel und es wurde wieder knapp. Danach haben meine Spieler nur noch versucht, das Spiel in der Offensive zu gewinnen", sagte Ahmet Caki später. Besonders Cakis große Jungs verloren die Konzentration. Unter den Körben gelangen Elmedin Kikanovic und Bogdan Radosavljevic entscheidende Minuten lang nicht viel.

Johnson trifft keinen einzigen Wurf aus dem Feld