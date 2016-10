Basketball | 91:87 gegen BG Göttingen - Mühsamer Heimsieg für Alba Berlin

22.10.16 | 20:19 Uhr

Eindlich wieder ein Sieg in der Bundesliga: Alba Berlin setzte sich am Samstag daheim mit 91:87 gegen die BG Göttingen durch. Allerdings mit reichlich Mühe - bis zum Schluss wechselte die Führung hin und her.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga wieder gewinnen können. Gegen die BG Göttingen kamen die Berliner am Samstag zu einem 91:87 (44:39)-Heimsieg. Alba hatte allerdings vor 8.177 Zuschauern beim zweiten Ligaheimsieg in dieser Saison mehr Mühe als erwartet. Beste Werfer bei den Berlinern waren einmal mehr Elmedin Kikanovic mit 20 und Peyton Siva und Dominique Johnson mit jeweils 17 Punkten.



Sieg in Bilbao brachte den Berlinern keinen Schwung