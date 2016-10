Basketball | Alba muss nach München - Manchmal muss es eben Mumm sein

15.10.16 | 10:49 Uhr

Im Eurocup haben Alba Berlins zuvor oft zaudernde Basketballer endlich den nötigen Eifer nachgewiesen. Beseelt vom Sieg unter der Woche fahren sie nun zum Irgendwie-auch-immer-noch-Erzrivalen nach München. Am Sonntag treffen sie dort auf teuer verstärkte Bayern - Albas Ex-Kapitän hofft, nicht ausgepfiffen zu werden. Von Sebastian Schneider



Die Saison ist noch so jung, aber auf ihre Chefs wirkten Alba Berlins Basketballer schon zwischenzeitlich seltsam entkräftet und ohne den nötigen Elan - bis zum vergangenen Mittwoch. "Wir haben Energie gezeigt. Diese Eigenschaft hatte ich zuletzt etwas vermisst", befand der Sportdirektor Himar Ojeda vielsagend. Der 88:81-Sieg im Eurocup-Spiel gegen Fuenlabrada war wackelig wie jede der bislang fünf Vorstellungen des neuen Teams, aber zum ersten Mal wahrten die Profis in den entscheidenden Minuten ihre Fassung. "Wir waren ja schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand", sagte der Manager Marco Baldi. Den besten Basketball erwartet er von der noch so fragilen Mannschaft erst am Ende der Saison, aber trotz allen öffentlichen Absichtserklärungen gilt ein Naturgesetz noch immer: Wer für Alba spielt, hat Druck.

Komisches Bild: Reggie Redding trägt jetzt nicht mehr gelb, sondern rot - aber in Berlin kennen sie das ja schon.

Nur noch ein bisschen Gestichel zwischen Alba und Bayern

In der Bundesliga hat Berlin zwei Partien gewonnen und zwei verloren, ein nicht dramatischer, aber doch mittelprächtiger Start in diese Spielzeit voller Ungewissheiten. Am Sonntagabend werden Ojeda, Baldi aber vor allem der neue Trainer Ahmet Caki ein paar Fragezeichen streichen können - dann hat Alba gegen die Bayern gespielt. Um 15:30 Uhr bitten die Schiedsrichter am Münchner Westpark zum Sport, Prädikat "echter Klassiker", wie der noch seine Rolle suchende Berliner Niels Giffey am Freitag feststellte. Das jahrelang lodernde Feuer zwischen den Verantwortlichen beider Klubs aber glimmt inzwischen nur noch sachte. Der Grund dafür sei, dass "das ganze Gehabe der Bayern abgenommen hat", informierte Baldi, zuvor selten um eine rabaukige Spitze Richtung Süden verlegen.

Fünf ehemalige Berliner im Kader

In München werden die Gäste wie gewohnt von guten Bekannten empfangen, fünf Ex-Berliner tragen in dieser Saison rote Trikots. Neben Alex Renfroe, Bryce Taylor und Nihad Djedovic spielt auch der verflossene Alba-Kapitän Alex King seit diesem Sommer für die Münchner. Er zeigte sich über seinen Abschied aus der Hauptstadt einigermaßen enttäuscht und merkte vor dem ersten Wiedersehen vorsorglich an: "Ich für meinen Teil habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich drei Jahre alles für Alba gegeben habe. Mich würde es daher freuen, wenn ich nicht ausgebuht werde, aber ich kann es nicht kontrollieren", sagte King dem Onlineportal "Spox". Auch an den Mann, der sie vor zwei Jahren im Halbfinale durch ein Wahnsinnsspiel fast bezwungen hätte, erinnerten sich die Bayern im Sommer wieder: Reggie Redding holten sie aus seinem Exil in Istanbul zurück in die Liga. "Jetzt werde ich für die Bayern mindestens 100 Prozent geben", versprach Redding, gänzlich unromantisch. Er hat sich problemlos an der Isar eingewöhnt und spielt, als habe er das gelbe Leibchen nie ausgezogen - zwölf Punkte und 3,5 Rebounds liefert der 28-Jährige bisher pro Spiel ab, ähnliche Werte, wie in Berlin.

Kleber ist gesund geblieben - und dominiert jetzt

Die Bayern, ebenfalls runderneuert und mit einem neuen Trainer ausgestattet, haben jedes ihrer bisherigen vier Ligaspiele gewonnen. Dafür, dass der Sportlehrer Sasa Djordjevic klagt, sein Team sei noch nicht so recht eingespielt, läufts ziemlich rund. Das liegt daran, dass sein Chef Marko Pesic ihm eine prachtvolle Mannschaft in die Halle gestellt hat: Devin Booker zum Beispiel, ein spektakulärer Center, der zuvor zum wertvollsten Spieler der französischen Liga gewählt worden war. Bei der jüngsten Eurocup-Niederlage in St. Petersburg gelangen Booker 27 Punkte, acht Rebounds und fünf Assists. Den wackeren Mundschutz-Hünen Danilo Barthel hätten die Berliner dem Vernehmen nach selber gerne verpflichtet, im München hat er sich überraschend schnell eingegrooved. Der stabilste Profi der Bayern ist bislang aber der Würzburger Maxi Kleber, was mit seiner erstmals über einen längeren Zeitraum stabilen Gesundheit zu erklären ist. Kleber verwirklicht in dieser Saison endlich das Potential, von dem bei ihm vorher immer alle geraunt haben - er ist mit 15,5 Punkten der Topscorer der Mannschaft, dazu greift er sich knapp fünf Rebounds.

"Alba ist in einer ähnlichen Situation wie wir"