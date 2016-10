Basketball | Alba startet mit Sieg in Eurocup - Berlin machts blau

12.10.16 | 22:12 Uhr

Das Eintrittsgeld ist Alba Berlins grundrenoviertes Team in dieser Saison wert: Spannend machten es die Basketballer bisher in jedem Spiel, auch der Eurocup-Auftakt gegen Fuenlabrada ließ niemanden wegdösen. Für den 88:81-Sieg am Mittwochabend war am Ende die herzhafte Verteidigung entscheidend.

Alba Berlin hat nach zwei Niederlagen in Folge die richtige Antwort im Eurocup gegeben: Die Berliner eröffneten ihre Saison im europäischen Wettbewerb am Mittwochabend mit einem 88:81-Sieg gegen den spanischen Klub Fuenlabrada. "Heute haben wir unseren wahren Charakter gezeigt. Wir haben eine starke spanische Mannschaft geschlagen", sagte Albas erneut überzeugender türkisch-deutscher Point Guard Engin Atsür nach der Schlusssirene bei "Telekom Basketball". Der 32-Jährige verteilte fünf Vorlagen, Berlins zuverlässiger Abnehmer Elmedin Kikanovic bedankte sich: Der bosnische Center wurde mit 25 Punkten mit Abstand Albas Topscorer, Bogdan Radosavljevic und Dominique Johnson folgten mit je zwölf Zählern.

"Alba ist einfach eine sehr erfahrene Mannschaft"

Entscheidend war am Ende die wesentlich bessere Verteidigung der Gastgeber in der zweiten Hälfte - oder waren es die eigens geschneiderten blauen Eurocup-Trikots? Das Ergebnis jedenfalls fiel deutlicher aus, als das, was die 6.223 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen - langweilig kann Alba in dieser jungen Spielzeit immer noch nicht. Bis wenige Minuten vor Schluss schaffte es das Team von Ahmet Caki nicht, die Gäste aus der 200.000-Einwohner-Stadt, rund 20 Kilometer südlich Madrids, abzuschütteln.

"Wir waren am Ende nicht konzentriert genug. Alba ist einfach eine sehr erfahrene Mannschaft", sagte Fuenlabradas kroatischer Spielmacher Marko Popovic, selbst zarte 34 Jahre alt und mit 17 Punkten der beste Schütze der Gäste. Es sei nie leicht, in Berlin zu gewinnen. Im Gegensatz zu den zuletzt verlorenen beiden Bundesligaspielen begannen die Gastgeber überraschend treffsicher. Mitte des ersten Viertels lagen sie schon 22:14 vorn. Danach aber schluderten sie wieder unerklärliche Fehler zusammen, Fuenlabrada kam heran. Bis zur Halbzeit wechselte die Führung hin und her - nur konsequent, dass es mit einem 45:45-Gleichstand in die Kabinen ging.



Die Erben Obradovics

In der zweiten Hälfte aber hatte Ahmet Caki seine aquarienblauen Mannen in der Defense endlich so, wie er sie haben wollte: Tony Gaffney spielte eine Art Volleyball vor dem eigenen Korb - er sprang unentwegt durch die Zone, schmetterte den Ball mit seinen Tentakelarmen aus dem Gefahrengebiet oder grabschte ihn seinen Gegnern einfach weg. Am Ende wurde er mit sieben Rebounds und zwei Blocks Albas zuverlässigste Absicherung. Die schnellen Wechsel der Gegenspieler, von Frankfurt noch jämmerlich bestraft, klappten gegen Fuenlabrada viel besser. Durch ständiges Angehen entnervten die Berliner ihre Gegner um den unerschütterlichen Angreifer Ivan Paunic (14 Punkte, vier Assists). Das produktive Gehetze erinnerte zeitweise gar an Obradovic-Verteidigung: Akeem Vargas erzwang ein Rückspiel, Engin Atsür klaute den Ball, legte ihn trotz eines Ochsen im Rücken in den Korb, fing den nächsten Pass sofort wieder ab und holte einen Einwurf für Alba raus. Genau diese Plackerei honorieren die Fans in Friedrichshain - Engin Atsür lobte sie später für ihren überdeutlichen Zuspruch.

Ein Team in der Gruppe muss Alba hinter sich lassen