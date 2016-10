Nach der Tracht Prügel von München flogen die Basketballer von Alba Berlin mit Zweifeln an Bord zum Eurocup-Spiel in Bilbao, schließlich ging es gegen den spanischen Tabellenzweiten. Mit einer irren Energieleistung aber verdienten sie sich einen 85:77-Sieg - Peyton Siva entschied das Spiel mit dem schönsten Treffer des Abends.

Peyton Siva aus Seattle, Washinton misst 1,83 Meter. Unter Basketballern gilt er somit als Zwerg. Ein entscheidendes Talent aber hat dem Spielmacher erst einen College-Titel und dann eine Profikarriere beschert: Seine aberwitzige Schnelligkeit. Seit dem Sommer soll er sie gewinnbringend für Alba Berlin nutzen und am Mittwochabend tat Siva das in einer Sporthalle im baskischen Bilbao: Weit im vierten Viertel, gegen Ende eines völlig ausgeglichenen Spiels gegen den spanischen Tabellenzweiten, rannte Siva los.

Die Berliner präsentierten sich aber vor allem in der Defensive stark verbessert. So blieb die Partie offen und Alba holte sich das erste Viertel 15:12. Erst zum Ende des zweiten Viertels drehte Bilbao auf, aber mit einem Dreier verkürzte Johnson für Alba zur Pause auf 36:37.

Mit dem Sieg gegen den bislang ungeschlagenen Klub aus der wohl stärksten Liga Europas hat Ahmet Cakis Team die Buchmacher an diesem Abend lächerlich gemacht. Nach den Prügeln, die die chancenlosen Berliner am vergangenen Sonntag von den Bayern einstecken mussten, hatte kaum jemand mit einem Erfolgserlebnis im Eurocup gerechnet. Alba machte es auch dort - wie in dieser Saison gewohnt - in jeder Sekunde spannend.

Danach wechselte die Führung hin und her, Berlin spielte wild und ansehnlich, aber in anderen Momenten auch erneut übermütig, naiv oder zu hastig. Gerade bei den Rebounds waren Albas Große wieder unterlegen, nur Tony Gaffney (sechs) griff akzeptabel zu. Am Mittwoch aber fielen die Würfe, die in den vorherigen Spielen noch vorbeigegangen waren: 50 Prozent aus dem Feld, mehr als 52 Prozent aus der Distanz - der Ertrag der Berliner passte endlich zu ihrem gewohnt hohen Aufwand. Alles eine Frage von Selbstbewusstsein.

Mit einem 8:0-Lauf konnte sich Alba beim 54:47 auf sieben Punkte absetzen. Die Basken kamen aber wieder zurück, gingen in Führung, aber Engin Atsür traf kurz vor Ende des dritten Viertels aus der eigenen Hälfte spektakulär zum 57:56. In der Schlussphase mussten die Berliner zwar noch einmal bangen, aber Johnson, Gaffney und eben Peyton Siva erledigten den Job. Schon am Samstag wartet die nächste Aufgabe in der Bundesliga: Dann kommt die BG Göttingen in die Arena am Ostbahnhof - der Elfte Alba kann gegen den Zwölften aus Niedersachsen einen Schritt raus aus dem Untergeschoss machen.